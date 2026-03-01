Ισραήλ: Η στιγμή που πύραυλος πέφτει πίσω από δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

Στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Σταύρος Ιωαννίδης, προκειμένου να μεταφέρει σε απευθείας σύνδεση κάθε νέο δεδομένο από τις επιθέσεις και τις αντεπιθέσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ώρες.

Έτσι, όπως παρακολουθήσαμε τη νύχτα του Σαββάτου λίγο πριν το ρολόι δείξει 23:00, ένας πύραυλος έμελλε να προσγειωθεί από το Ιράν στο κέντρο του Τελ Αβίβ και σχεδόν πίσω από τον μάχιμο δημοσιογράφο. Ένα συγκλονιστικό, ομολογουμένως, στιγμιότυπο που παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

“Θα δείτε τώρα και εσείς, έναν πύραυλο ο οποίος πέφτει πάρα πολύ κοντά! Πέφτει πάρα πολύ κοντά μέσα στην πόλη! Αυτό είναι ένα απευθείας χτύπημα. Είδαμε ότι προσπαθούσαν να το αντιμετωπίσουν με πυρά, πέρασε όμως ο πύραυλος και χτύπησε μέσα στην πόλη, μπροστά μας”.

“Ένα τεράστιο χτύπημα. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων αυτών και των αντιποίνων που βλέπουμε πύραυλο να περνάει την αεράμυνα, να την τρυπάει και να πέφτει μέσα στο κέντρο του Τελ Αβίβ” τόνισε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Ιωαννίδης στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως ο δημοσιογράφος συνέχισε με απαράμιλλη ψυχραιμία την μετάδοση των τελευταίων εξελίξεων από την πρωτεύουσα του Ισραήλ την ώρα που από πάνω του εκτοξεύονταν πύραυλοι.