Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τον αιφνίδιο θάνατο της συναδέλφου του: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε

Στη θλιβερή είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών έπειτα από επιπλοκές κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης, αναφέρθηκε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος το πρωί της Παρασκευής (27/2).

Ο δημοσιογράφος και οι συνεργάτες του εκφράζουν την οδύνη και το σοκ του κλάδου για τον ξαφνικό χαμό μιας ιδιαίτερα νέας και δραστήριας συναδέλφου.

«Θέλω να πω κάτι, γιατί εχθές στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Έφυγε από κοντά μας και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μια μάχιμη δημοσιογράφος, στα 57 της χρόνια, η Αντιγόνη Πανέλλη. Μια συνάδελφισσα η οποία πραγματικά ήταν μάχιμη, έκανε κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ χρόνια, πέρασε και απ’ τη «Βραδινή», πέρασε και από άλλες εφημερίδες, απ’ τον «Ελεύθερο Τύπο», ήταν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο», ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της και δεν τα κατάφερε, όταν μπήκε στο χειρουργείο. Ήταν σοκαριστικό για όλους εμάς, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν ένας νεότατος άνθρωπος, ήταν μέσα στη μάχη της επικαιρότητος και τη θυμάμαι εγώ και στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πώς απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, με τις επιτροπές, με οτιδήποτε, ήτανε ας πούμε στις επάλξεις», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Σήμερα θα την αποχαιρετήσουμε στις 11 η ώρα το πρωί, στην Αγία Σκέπη Παπάγου, εκεί πάνω στον Ιερό Ναό. Να ‘ναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό ταξίδι να της ευχηθούμε και συλλυπητήρια στους δικούς της.

Πραγματικά, όταν φεύγουν έτσι οι συνάδελφοι και τόσο νέοι κιόλας, δεν ξέρω, είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Και στην ΕΣΗΕΑ που πήρα εγώ χθες τηλέφωνο, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ήταν πολύ ξαφνικός ο θάνατός της. Συλλυπητήρια στους δικούς της», κατέληξε στο μήνυμά του για την Αντιγόνη Πανέλλη ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.