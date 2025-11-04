MENOY

MEDIA NEWS

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Γενέθλια στο πλατό για τον δημοσιογράφο – Η έκπληξη που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος γιόρτασε τα γενέθλιά του στο στούντιο του “Κοινωνία Ώρα MEGA”, νωρίς το πρωί της Τρίτης (4/11). Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής έλαβε τις ευχές των συνεργατών του, που του επιφύλασσαν και μια τούρτα-έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής.

«4 του Νοέμβρη σήμερα και ποιος γιορτάζει, ρε παιδιά; Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε! Βάλτε και τα πυροτεχνήματα!», είπε χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη, δίνοντας τις θερμές ευχές στον συνεργάτη της, που δεν περίμενε την έκπληξη.

«Πόσο γίνεσαι, καλέ;», τον ρώτησε αμέσως μετά η δημοσιογράφος, με τον ίδιο να… αποφεύγει πλαγίως να απαντήσει. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη επανήλθε στο θέμα και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απάντησε:

«Κλείνω τα 62 και μπαίνω στα 63. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και να γιορτάζει τα γενέθλιά του με υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, που μας δίνει δραστηριότητα».

