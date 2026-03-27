Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη επειδή κόλλησε το βίντεο – Φαίη Σκορδά: “Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω”

Τεχνικό πρόβλημα οδήγησε σε διακοπή της δίκης που αφορά την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, με τη Φαίη Σκορδά να σχολιάζει τις εξελίξεις στον αέρα του Buongiorno την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, το επίμαχο βίντεο που επρόκειτο να προβληθεί «κόλλησε», με αποτέλεσμα να δοθεί μικρή αναβολή και να παραταθεί η αγωνία.

«Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω, γιατί είναι ένα βίντεο το οποίο συζητιέται τόσο πολύ. Λέγαμε και πριν ότι είναι σημαντικό για αυτήν τη δίκη. Δηλαδή, είναι το βασικό κομμάτι, όχι το περιεχόμενο του βίντεο… κάποιες στιγμές το πώς κοιτάνε, τα φώτα, το φλας από το κινητό, για την υπερασπιστική γραμμή του κυρίου Δημητρακόπουλου και της Ιωάννας Τούνη. Τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή αυτό καταλαβαίνουμε;», σχολίασε η Φαίη Σκορδά.