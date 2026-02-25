MENOY

MEDIA NEWS

Ιωάννα Μαλέσκου: Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει

Θετική στην ιδέα να παρουσιάσει στο μέλλον μία εκπομπή με ενημερωτικό χαρακτήρα δηλώνει η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι σε επαγγελματικό επίπεδο που να της προκαλεί τρόμο, ούτε η ενημέρωση. Αυτό όμως που έχει σημασία τελικά, τόνισε, είναι να ανατεθεί σε ένα πρόσωπο ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Παραχωρώντας δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Μαλέσκου σημείωσε: «Απολαμβάνω κάθε συνεργασία μου. Οφείλω ως επαγγελματίας να φέρω εις πέρας ότι αναλαμβάνω και πάντα ότι δυσκολία και να υπάρχει, βλέπω τη φωτεινή πλευρά. Γυρνάω κάθε φορά σπίτι μου πλήρης και ήρεμη. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει κάτι. Σημασία έχει να σου ανατεθεί κάτι. Αν δεν σου προταθεί, τι να συζητάω; Είμαι Open σε όλα».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει για φήμες σχετικά με τη σχέση της με τους συνεργάτες της. «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει. Είμαστε μια χαρά κι έχουμε άριστη σχέση μεταξύ μας. Είναι όλα καλά», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, επισήμανε πως είναι κουραστικό να γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ψευδής είδηση. «Δεν με στενοχωρεί τίποτα, κάνω τη δουλειά μου και τα έχω καλά με τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Με το ζόρι να βγάζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι κουραστικό», πρόσθεσε.

