Ιωάννα Μαλέσκου για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Κουράστηκα να απαντάω για τη σχέση μας

THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκαναν δηλώσεις στην εκπομπή “Buongiorno”. Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις αλλαγές στον προγραμματισμό του OPEN με το Real View να μετακινείται στη μεσημεριανή και τον Θανάση Πάτρα να αναλαμβάνει εβδομαδιαία εκπομπή.

«Τις αλλαγές στο OPEN τις ακούω και τις εξετάζω μόνο θετικά. Ο σταθμός επενδύει, σκέφτεται και δεν αποβάλει στοιχεία που μπορεί να αλλάξει, μόνο θετικά το βλέπω. Το OPEN είναι ένας σταθμός που δεν αδειάζει τους ανθρώπους του. Δεν θεωρώ υποβάθμιση την αλλαγή μέρας στον Θανάση Πάτρα, το θεωρώ εξέλιξη», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.


Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για την οποία πολλά έχουν ακουστεί, η Ιωάννα Μαλέσκου τόνισε: «Γενικά κουράστηκα να απαντάω για τη σχέση μου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αν πάει καλά η εκπομπή και για το αν θα συνεχίσουμε. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ το μετά. Εμένα με νοιάζει, με τόσες αλλαγές που γίνονται, να συνεχίζει να πηγαίνει καλά η εκπομπή και ακόμα καλύτερα».

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Κάθε αλλαγή, θέλω να πιστεύω ότι είναι για καλό»
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε από την πλευρά του: «Κάθε αλλαγή, θέλω να πιστεύω ότι είναι για καλό. Ο Θέμης Μάλλης ξέρει πολύ καλά την τηλεόραση. Το Real View είναι ένα project πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί ο κόσμος να το αγκαλιάσει περισσότερο από το βράδυ.

Μου αρέσει ο Θανάσης Πάτρας, μου άρεσε το απόγευμα, θεωρώ ότι θα κάνει ωραίο σόου και την Κυριακή».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

