Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει πρεμιέρα με το Moments

|
THESTIVAL TEAM

H αυλαία ανοίγει. Τα φώτα ανάβουν. Το Μοments μάς καλεί στην πρεμιέρα του.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το Μοments με την Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.


Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Όπως αναφέρει η ίδια: «Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειριες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης».

