Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Το best seller των New York Times «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story», της ερευνητικής δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν (Julie K. Brown) μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Λόρα Ντερν (Laura Dern), η οποία θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Η Sony Pictures Television βρίσκεται πίσω από τη φιλόδοξη παραγωγή σε συνεργασία με την Hyperobject Industries του Άνταμ ΜακΚέι (Adam McKay).

Η Μπράουν επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στο X συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «μερικά προσωπικά νέα».