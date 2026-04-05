Η Στέλλα Γκαντώνα παραμένει εκτός “Mega Σαββατοκύριακου” – Τι συνέβη

Ένα μικρό θέμα με την υγεία της αντιμετωπίζει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Στέλλα Γκαντώνα και για τον λόγο αυτόν απουσίαζε τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή από την εκπομπή του Mega, «Mega Σαββατοκύριακο» που παρουσιάζει μαζί με τον Ντίνο Σιωμόπουλο.

Το πρωί της Κυριακής η παρουσιάστρια του Mega βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή και μίλησε για την εξέλιξη της υγείας της. Όπως τόνισε η Στέλλα Γκαντώνη μέρα με τη μέρα είναι όλο και καλύτερα.

«Γεια σας παιδιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή! Κι εγώ μέρα με τη μέρα πιστεύω ότι είμαι καλύτερα. Θα σας πω την αλήθεια. Με τα γυαλιά ηλίου παιδιά, σας βλέπω τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, και σας πολύ παιδιά, όλο τον κόσμο, δεν είναι κάτι, μέρα με τη μέρα είμαστε καλύτερα… Το ξεπερνάμε κι αυτό», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντίνο Σιωμόπουλο η Στέλλα Γκαντώνα.

Για το θέμα που αντιμετωπίζει με τα μάτια της είχε μιλήσει η Στέλλα Γκαντώνα στην εκπομπή της και το πρωί του Σαββάτου.

«Θέλω καταρχάς να σας πω ότι μου φαίνεται πολύ περίεργο γιατί πρώτη φορά είμαι τηλεθεάτρια της εκπομπής μας, Ντίνο. Οπότε μου φαίνεται πολύ περίεργο το ρόλο αυτό, έτσι; Πρώτη φορά στα έξι χρόνια που κάνουμε μαζί εκπομπή που δεν είμαι δίπλα σου! Και αντιλαμβάνεσαι ότι και για μένα είναι περίεργο όλο αυτό, έτσι; Αλλά είπαμε, υπάρχει μια ανωτέρα βία, Ντίνο.

Τώρα είναι πολύ πιθανό ο κόσμος να το έχει καταλάβει, κιόλας γιατί το ‘πα και στο ραδιόφωνο, έχω κάνει μια οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας. Η οποία απλώς στη δική μου περίπτωση χρειάζεται λίγες, αρκετές ημέρες αποκατάστασης. Αυτό είναι το θέμα, γιατί ξεθολώνω μέρα με τη μέρα. Και επειδή είναι μάτια και θέλουν προσοχή, αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι σήμερα εκεί, αυτό είναι το ζήτημα.

Και ήθελα πάρα πολύ έτσι, να ευχαριστήσω και εσάς και όλους και για τις ευχές, για τη συμπαράσταση, για το κουράγιο, αυτές τις μέρες που είμαι και γω έτσι στο σπίτι κλινήρης. Και θέλω πάρα πολύ βέβαια να ευχαριστήσω και τον γιατρό μου, ο οποίος μου στάθηκε, τον Γιώργο Χρονόπουλο», είχε αναφέρει το Σάββατο.