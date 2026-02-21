Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στο σχόλιο του Πέτρου Κουσουλού: “Μιλάμε για προσωπική επίθεση, ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο”

Τη δική της απάντηση στο αιχμηρό σχόλιο του Πέτρου Κουσουλού προς το πρόσωπο και την εκπομπή της έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Το πρωί του Σαββάτου (21/2) η παρουσιάστρια του MEGA χαρακτήρισε “ρητορική υποτίμησης” την τοποθέτηση του δημοσιογράφου, έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Μπαμ που αφορούσε στη δημόσια αντιπαράθεση Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα.

«Ειπώθηκαν πράγματα εναντίον μου και της εκπομπής σε πολύ σοβαρό επίπεδο», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου και συνέχισε: «Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν γνώριζε την καταγγελία, αναφέρθηκε σε ψέματα κι εγώ είπα ότι από τον τρόπο που απαντά, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το διαψεύδει. Αυτό που διαψεύδει είναι το γεγονός και το λέω κιόλας».

«Λέω ότι “διαψεύδετε το γεγονός”. Θέλω να πιστεύω ότι μιλάω καλά ελληνικά και θέλω να πιστεύω ότι δεν παίρνω θέση, όπως δεν παίρνει θέση και ο κ. Κουσουλός. Το αν η καταγγελία ευσταθεί, αν είναι αληθινή ή αν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Επειδή μιλάμε για προσωπική επίθεση, για χαρακτηρισμούς περί κατινιάς, για πληρωμένους παρουσιαστές, η απαξίωση των εκπομπών αυτού του τύπου δεν συνιστούν δημοσιογραφική κριτική κ. Κουσουλέ. Συνιστούν ρητορική υποτίμησης και θα μου επιτρέψετε, με σαφές έμφυλο πρόσημο.

Η υποτίμηση στο δικό μου μυαλό δεν είναι επιχείρημα. Οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, επιλέγουν να εμφανίζονται σε εμάς και ο δημόσιος διάλογος δεν έχει ιδιοκτήτη», υπογράμμισε η Σίσσυ Χρηστίδου προς τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στη συνέχεια ξεκαθάρισε, ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής της την περασμένη εβδομάδα, ζήτησε και κάλεσαν τον Πέτρο Κουσουλό να βγει στον «αέρα» να απαντήσει, ο ίδιος δεν απάντησε, κι όταν πήρε πίσω, η συζήτηση πλέον είχε ολοκληρωθεί.

«Νόμιζα ότι δεν είχε δει το απόσπασμα και του το είχαν μεταφέρει. Είχα άλλη ατζέντα, εγώ δεν θα μπω σε αυτήν την ατζέντα, δεν είμαι ιδιοκτήτρια, ούτε παραγωγός, ούτε καναλάρχισσα», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.