Η Ρούλα Πατεράκη έβγαλε τα γάντια της στο Στούντιο 4: Δεν έχω τίποτα στα χέρια μου

THESTIVAL TEAM

Η Ρούλα Πατεράκη βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στην εκπομπή Στούντιο 4 και μίλησε για διάφορες πτυχές της ζωής και της πορείας της.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα χαρακτηριστικά γάντια που επιλέγει να φορά σχεδόν πάντα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των παρουσιαστών. Μάλιστα, δεν δίστασε να τα αφαιρέσει ζωντανά στον αέρα της εκπομπής, ικανοποιώντας την περιέργεια τόσο των παρουσιαστών όσο και του κοινού.

«Σε ένα μεγάλο μέρος τώρα πια, είναι μέρος της εικόνας μου. Παλιά τα χέρια μου ήταν πολύ παγωμένα και επομένως χρειαζόταν να φοράω γάντια. Ξεκίνησε από πρακτικούς λόγους. Μπορώ να τα βγάλω τώρα, για να δείτε ότι δεν έχω τίποτα στα χέρια μου…», πρόσθεσε, βγάζοντας τα γάντια της και δείχνοντας τα χέρια της στους παρουσιαστές αλλά και στην κάμερα.

«Τα χέρια μου είναι αυτά. Όλοι λέγανε ότι μπορεί να είχα σημαδεμένα χέρια και τέτοια. Οπότε πολλές φορές τα βγάζω και δείχνω τα χέρια μου», εξήγησε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τα γάντια λειτουργούν και σε πιο συμβολικό επίπεδο. Όταν ρωτήθηκε αν αποτελούν μια μορφή «άμυνας» ή «πανοπλίας», απάντησε: «Εσύ χρειάζεσαι;… Ε, λοιπόν κι εγώ γιατί να μην χρειάζομαι;».

