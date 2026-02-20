MENOY

MEDIA NEWS

Η “πληρωμένη” απάντηση του Άρη Καβατζίκη στον Πάνο Κατσαρίδη: Επιλέγω να συνδιαλέγομαι μαζί τους για να νιώθω άνθρωπος

THESTIVAL TEAM

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Άρης Καβατζίκης επέλεξε το βράδυ της Παρασκευής να στείλει ένα μήνυμα προς συγκεκριμένα πρόσωπα του τηλεοπτικού χώρου. Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Φαίη Σκορδά στην πρωινή ζώνη του MEGA μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους δύο φωτογραφίες: στη μία πόζαρε χαμογελαστός με τη Ρένη Πιττακή και στην άλλη με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, από πρόσφατες συνεντεύξεις τους.

Τις εικόνες αυτές συνόδευσε με ένα αιχμηρό σχόλιο, απαντώντας άμεσα στη δημόσια τοποθέτηση του Πάνος Κατσαρίδης που είχε προηγηθεί σχετικά με ανάρτηση της Δανάη Μπάρκα.

“Όλοι μας μπορεί να προτιμούσαμε να ‘μαστε εδώ και να σχολιάζουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη της Ρένης Πιττακή και της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη. Μπορεί αυτό να ‘ναι το γούστο μας. Και γω δεν ονειρεύτηκα να ξυπνάω το πρωί και να σχολιάζω την Ιωάννα Τούνη” σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.


“Σήμερα, στην ελληνική τηλεόραση ειπώθηκε ότι “Αν σχολιάζατε μια συνέντευξη της Ρέννης Πιττακή ή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, δεν θα μας έβλεπε άνθρωπος”. Επιλέγω να συνδιαλέγομαι την κα. Ρένη Πιττακή και την κα. Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για να νιώθω άνθρωπος”.

Άρης Καβατζίκης

