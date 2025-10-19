Η Νεφέλη Μεγκ επανήλθε με το Πλυντήριο: “Λυπάμαι που σας απογοητεύσαμε”

Για δεύτερη σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ παίρνει θέση το… Πλυντήριο με τη Νεφέλη Μεγκ, η οποία και ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το βράδυ της Κυριακής με νέο επεισόδιο.

Πιστή στο τηλεοπτικό της ραντεβού, πριν δηλαδή από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την Χριστίνα Βίδου κάθε εβδομάδα, η νεαρή Youtuber εμφανίστηκε πανέτοιμη για να περάσει και πάλι από κόσκινο την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα.

Μάλιστα, όπως είδαμε στην έναρξη της σατιρικής εκπομπής, η Νεφέλη Μεγκ θέλησε να κάνει μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά σε όσα ακούστηκαν περί μη συνέχισης του “Πλυντηρίου” στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

“Συμπολίτες μου, καλώς ήρθατε στο Πλυντήριο, την εκπομπή που κάποιοι πίστεψαν ότι κόπηκε! Λυπάμαι που σας απογοητεύσαμε αλλά επιστρέψαμε” σημείωσε χαρακτηριστικά στην εισαγωγή της.

“Αμέσως μετά, δε, η Νεφέλη Μεγκ έσπευσε να διευκρινήσει, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, πως… “είμαι πολλή δεξιά για τους Αριστερούς, πολλή αριστερή για τους Δεξιούς”.