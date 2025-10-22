Η Μπέττυ Μαγγίρα αιφνιδίασε τον Θανάση Πάτρα: Δεν μου έχει γίνει επίσημη πρόταση

Μια απρόσμενη κλήση έμελλε να λάβει ο Θανάσης Πάτρας, το μεσημέρι της Τετάρτης, στον αέρα της νέας εκπομπής “Ώρα για ψυχαγωγία”. Συγκεκριμένα, η Μπέττυ Μαγγίρα θέλησε να αιφνισιάσει τόσο τον παρουσιαστή όσο και τη μεσημεριανή του παρέα προκειμένου να τους ευχηθεί “καλή αρχή”.

“Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, άκουσε με, γιατί ξέρω ότι είσαι και σε shopping. Όχι στο Shopping Star, σε shopping γενικώς. Ισχύει όμως, τώρα, αυτό γιατί ακούω Shopping Star, ακούω GNTM, ακούω ΕΡΤ. Θα σε δούμε κάπου ή δεν θα σε δούμε;” ρώτησε, μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Πάτρας για να λάβει την ακόλουθη απάντηση από την καλή του φίλη.

“GNTM που, πότε; Έχω κάνει ένα γκεστ, μάλλον αυτό εννοείς, το οποίο θα παίξει κάποια στιγμή. Παίζει όμως το GNTM, πότε θα το κάνω; Έχει γυριστεί ήδη, έχουν τελειώσει τα γυρίσματα”.



“Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι του STAR με σκέφτονται για το Shopping Star ή για οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν μου έχει γίνει επίσημη πρόταση” σημείωσε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα στον αέρα της νέας εκπομπής “Ώρα για ψυχαγωγία” στο OPEN.