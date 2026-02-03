MENOY

Η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται με τον “Αδύναμο Κρίκο” στο OPEN – Δείτε το τρέιλερ

Με καυστικό χιούμορ, κλείσιμο ματιού και με βιτριολική ατάκα, η μοναδική και πολυτάλαντη Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στο OPEN, οικοδέσποινα του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού «Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Το format που έχει γίνει pop-culture φαινόμενο σε 46 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο για δεκαετίες, επιστρέφει στην Ελλάδα σε καινούρια εκδοχή, με νέους κανόνες και διαδικασία αλλά και υπερσύγχρονο, φωτεινό και ανανεωμένο πλατό.

Στο τιμόνι του, η δυναμική, σίγουρη και επιβλητική Μαρία Μπακοδήμου, θα βάλει τη δική της σφραγίδα, κορυφώνοντας την ένταση και την αγωνία.

Σε κάθε επεισόδιο, οι 8 παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να μην σπάσει η αλυσίδα. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος κάθε γύρου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ». Ο νικητής θα είναι μόνο ένας και θα κερδίσει έως και 10.000 ευρώ.

