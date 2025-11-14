Η Μαρία Ηλιάκη απούσα από το “Νωρίς νωρίς” – Τι είπε ο Κρατερός Κατσούλης

Απούσα από τη θέση της στο “τιμόνι” του «Νωρίς Νωρίς» ήταν το πρωί της Παρασκευής (14/11) η Μαρία Ηλιάκη και το τηλεοπτικό της έτερον ήμισυ, Κρατερός Κατσούλης, φρόντισε να… εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να “σολάρει”.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με χιούμορ στην απουσία της συνεργάτιδάς του, ενημερώνοντας παράλληλα τους τηλεθεατές της ΕΡΤ πως μία ανειλημμένη επαγγελματική υποχρέωση θα την κρατήσει για σήμερα μακριά από την εκπομπή.

«Καλημέρα! Μην περιμένετε, δεν θα μπει κανένας άλλος. Είμαστε σήμερα μόνοι μας! Το Μαράκι μας δεν είναι εδώ, γιατί έχει μια ανειλημμένη επαγγελματική υποχρέωση, οπότε τι θα κάνουμε; Θα χαρούμε όλο το πλατό, τα πάντα όλα! Θα είναι ένα μεγάλο πάρτι», ανέφερε χαριτολογώντας ο Κρατερός Κατσούλης, αναλαμβάνοντας μόνος του την παρουσίαση του σημερινού “Νωρίς Νωρίς”.