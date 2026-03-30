Η Λίτσα Διαμάντη έμαθε στον αέρα της εκπομπής τον θάνατο της Μαρινέλλας: “Αλήθεια; Με συγκλονίζετε τώρα”

THESTIVAL TEAM

Την είδηση πως η Μαρινέλλα “έφυγε” από τη ζωή, μετά από ενάμιση χρόνο νοσηλείας, έμαθε τηλεφωνικά η Λίτσα Διαμάντη.

Η σπουδαία τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και εξέφρασε τη θλίψη της για το δυσάρεστο αυτό γεγονός.

«Αλήθεια; Πω πω… με συγκλονίζετε τώρα», είπε αρχικά σοκαρισμένη η ερμηνεύτρια, μαθαίνοντας το θλιβερό περιστατικό.

«Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη… Να έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα και θα τη θαυμάζω», συμπλήρωσε η Λίτσα Διαμάντη στην τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

