Η Κατερίνα Στικούδη έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ2: “Το ευ ζην δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι ανάγκη”

THESTIVAL TEAM

H Kατερίνα Στικούδη άρχισε να παρουσιάζει μία νέα εκπομπή ευζωίας για όλη την οικογένεια στην ΕΡΤ2, με τίτλο «fΖΗΝ».

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (08/03).

Στην έναρξη, η οικοδέσποινα της εκπομπής έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη, ενώ αφού καλωσόρισε τους τηλεθεατές της ΕΡΤ2, τους παρουσίασε όσα πρόκειται να παρακολουθήσουν στην πρεμιέρα του «fZHN».

«Καλώς ήρθατε στο “fΖΗΝ”. Σε μία εποχή που όλοι τρέχουμε, όλοι αγωνιζόμαστε να προλάβουμε ευθύνες στην καθημερινότητά μας, να τα κάνουμε όλα σωστά, να βρούμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό: ότι το ευ ζην δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι ανάγκη», είπε η Κατερίνα Στικούδη στην έναρξη.

«Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ενδυνάμωση, την αποκατάσταση και την ελπίδα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας», πρόσθεσε.

Έπειτα χαιρέτησε τους δύο συνεργάτες της στο στούντιο και ανέλυσε τα θέματα της σημερινής εκπομπής.

Κατερίνα Στικούδη

