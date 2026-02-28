Η Κατερίνα Καραβάτου σε μια εντελώς διαφορετική έναρξη: Είναι μια άλλη συνθήκη από αυτές που έχουμε συνηθίσει

Τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 καλημέρισε σήμερα η Κατερίνα Καραβάτου, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ούτε τραγούδια, ούτε χαρές, ούτε τίποτα…

Και αυτό διότι σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, από εκείνη τη μαύρη νύχτα, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Είμαστε εδώ, σας καλωσορίζουμε στον ΑΝΤ1, σε μια διαφορετική συνθήκη από αυτές που μας έχετε συνηθίσει και από αυτές που έχω συνηθίσει εγώ τον εαυτό μου και οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπηρετούμε την ψυχαγωγία.

Όμως, αισθάνομαι ότι σήμερα δεν θα είναι ακριβώς αυτό που θα κάνουμε εκπομπή. Θα ήθελα να τιμήσουμε τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν πριν τρία χρόνια στα Τέμπη. Θα γίνει βέβαια με τηλεοπτικούς όρους, γιατί στην τηλεόραση βρισκόμαστε… Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τις οικογένειές τους και να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τρία χρόνια μετά

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν οι απαντήσεις που θα θέλαμε όλοι. Ήταν μία εθνική τραγωδία. Πέρα από τον πόνο αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε συντονισμένοι στο ίδιο κλίμα και ευτυχώς. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αν πολεμήσουμε, αν σκεφτόμαστε, αν διεκδικήσουμε τότε τα πράγματα θα είναι καλά για όλους μας, σε όλους τους τομείς», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.