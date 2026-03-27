MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε μετά τη χθεσινή της απουσία: “Εδώ είμαι, είμαι καλά και θα είμαι και την άλλη βδομάδα όσο αντέξω”

|
THESTIVAL TEAM

Κανονικά πίσω στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ήταν το πρωί της Παρασκευής (27/3) η Κατερίνα Καινούργιου. Μετά τη μονοήμερη απουσία της λόγω μίας μικρής αδιαθεσίας, η παρουσιάστρια του Alpha καλημέρισε τους τηλεθεατές με χαμόγελο και εξήγησε τους λόγους που την κράτησαν χθες μακριά από τους συνεργάτες της.

«Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα. Όταν έστω και λίγο αρρωσταίνεις, ειδικά τώρα στα τελευταία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, καταλαβαίνετε. Οπότε έκατσα σπίτι, ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα όσο αντέξω. Όλα βαίνουν καλώς», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Υπενθυμίζεται πως η παρουσιάστρια διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και εκεί κοντά στο Πάσχα αναμένεται να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

