Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα αποχωρήσει από την εκπομπή για να γεννήσει

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ζει ευτυχισμένες στιγμές με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει η γέννα, η παρουσιάστρια του Alpha παραμένει στο πόστο της στην πρωινή ζώνη, με τα σενάρια περί αντικατάστασής της να διαψεύδονται. Τις ημέρες που θα χρειαστεί να απουσιάσει, το “τιμόνι” θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την υπόλοιπη ομάδα.

Το πρωί της Δευτέρας (9/2), η Κατερίνα αποκάλυψε ότι θα αποχωρήσει λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο, να την προλάβουμε την ημερομηνία. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω με το καλό πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να ξεκουραστώ. Εκείνες τις ημέρες περίπου», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.