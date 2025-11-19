Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόβλημα υγείας της μητέρας της – “Περάσαμε πολύ δύσκολα”

Για την σοβαρή περιπέτεια που είχε η μητέρα της με την υγεία της, αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο, μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά η Κατερίνα Καινούργιου.

Παρότι είχε αποκαλύψει πως επρόκειτο για καρκίνο, η παρουσιάστρια του Alpha έδωσε το πρωί της Τετάρτης (19/11) περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόβλημα που την είχε ταλαιπωρήσει, με αφορμή τη σχετική εξομολόγηση της Χριστίνας Σάλτη στον καναπέ της εκπομπής.

«Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο αλλά σώθηκε. Το θέμα είναι πότε θα το προλάβεις. Επειδή το έψαξα πολύ με τη μαμά μου, το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες και οι γιατροί μας είπαν ότι εκεί ο καρκίνος του εντέρου δεν φαίνεται», παραδέχθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.

«Περάσαμε πολύ δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκεις όμως έναν μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να στηρίξεις τον άνθρωπό σου», τόνισε η παρουσιάστρια.

«Επειδή είμαστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, καλό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, κολονοσκόπηση και τα λοιπά. Η μητέρα μου ευτυχώς σώθηκε αλλά το παρακολουθήσαμε 6 μήνες και πολλές φορές το αμελούμε. Ειδικά το έντερο δεν ανιχνεύεται», υπογράμμισε η Κατερίνα Καινούργιου επί του ευαίσθητου θέματος.

Δείτε το βίντεο