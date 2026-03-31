Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε με δάκρυα τους τηλεθεατές της εκπομπής: “Ήταν οι ομορφότεροι μήνες της ζωής μου”

Την τελευταία της ημέρα στο πλατό της εκπομπής της -όπως είχε προαναγγείλει- πέρασε σήμερα (31/03) η Κατερίνα Καινούργιου.

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης της, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της που τη στήριξαν με θέρμη όλο αυτό το δύσκολο διάστημα και έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές για μετά το Πάσχα, όταν θα έχει φέρει πια στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

«Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, εγώ από αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν γεννάω αύριο αλλά θέλω λίγες ημέρες να καθίσω να ξεκουραστώ, γιατί είμαι στον μήνα μου. Ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, η ομάδα μου μπροστά από τις κάμερες, στην παραγωγή μου τη φανταστική, στο κανάλι μας και στους ανθρώπους που είναι επάνω στην αρχισυνταξία, στη σκηνοθεσία και σε όλη μου τη δημοσιογραφική ομάδα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ δέχθηκε και κάποια δώρα-έκπληξη.

«Αυτοί οι μήνες για μία γυναίκα είναι πολύ όμορφοι αλλά και ταυτόχρονα δύσκολοι, με πολλά σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, ορμονικά. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ομορφότεροι μήνες της ζωής μου. Με κάνατε να νιώσω υπέροχα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια συγκινημένη, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους τηλεθεατές για τα μηνύματα αγάπης.

«Ευχαριστώ για τη διακριτικότητα, είναι ευαίσθητο θέμα. Ίσως και κάποια λάθη μου δεν τα σχολίασαν οι συνάδελφοι, γιατί ήξεραν ότι μετά μπορεί να στεναχωρηθώ», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της λίγες ημέρες πριν γεννήσει την κόρη της.

Μάλιστα, δευτερόλεπτα πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, η Κατερίνα Καινούργιου δέχθηκε και μία ανθοδέσμη-έκπληξη από το “Breakfast@Star”, ευχαριστώντας τους συναδέλφους της για τη γενναιόδωρη κίνηση.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Πώς να κάνετε αποτελεσματική έρευνα αγοράς πριν αλλάξετε πάροχο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Παράταση ενός μηνός για τις κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια: Από αύριο η επιδότηση του diesel με 20 λεπτά το λίτρο, τις επόμενες ημέρες το fuel pass

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λάρισα: Αυτοί είναι οι συγγενείς και μέλη της σπείρας με τις χρυσές λίρες, τα όπλα και τις απάτες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ελλάδα-Γερμανία: Η Εθνική Ελπίδων δίνει τελικό πρόκρισης στο Euro 2027 – Η ώρα μετάδοσης και το κανάλι του αγώνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Η σύλληψη του αρχηγού της 17 Νοέμβρη και η αποκάλυψη ότι ο Γιωτόπουλος είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον άνθρωπο που κατόπιν σκότωσε