Η Κατερίνα Καινούργιου απαντά για το viral σκηνικό με το σάντουιτς: “Δεν ντρέπεστε με τις ασυναρτησίες που γράφετε;”

Viral όλο το Σαββατοκύριακο έγινε η Κατερίνα Καινούργιου, μετά το χαριτωμένο on air περιστατικό με το… extreme σάντουιτς που της είχε ετοιμάσει ο Πέτρος Συρίγος το πρωί της Παρασκευής (6/3).

Η παρουσιάστρια του Alpha TV, που διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ένιωσε μια λιγούρα την ώρα της στήλης των ζωδίων και η κάμερα της εκπομπής την κατέγραψε τη στιγμή που έτρωγε, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media σε χρόνο ρεκόρ.

Το πρωί της Δευτέρας η ίδια θέλησε να τοποθετηθεί για τα σχόλια που έγιναν από μερίδα χρηστών, οι οποίοι υπέθεσαν πως ο σκηνοθέτης της εκπομπής, Δημήτρης, που επέλεξε να δείξει το πλάνο με το σάντουιτς, θα είχε… επιπτώσεις μετά το περιστατικό.

«Εδώ είμαστε, εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι όσο αντέξω. Με προσέχουν πολύ οι συνεργάτες μου δόξα τω Θεώ», είπε αρχικά καλημερίζοντας τους τηλεθεατές η Κατερίνα Καινούργιου και αμέσως πρόσθεσε:

«Δημήτρη μου, καλημέρα. Στον σκηνοθέτη μου μιλάω, γιατί υπήρξαν και αμφιβολίες. Έγραφαν “τι θα ‘χει τραβήξει αυτός ο σκηνοθέτης;”. Δεν ντρέπεστε κάποιοι με αυτά που γράφετε; Πέρα από το ότι είμαστε 20 χρόνια φίλοι, είναι και από τους καλύτερους σκηνοθέτες που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Μη γράφετε ασυναρτησίες».