Η φανέλα του Νίκου Γκάλη στο “Cash or Trash” – Το ποσό με το οποίο αγοράστηκε

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του σπουδαίου αθλητικογράφου Φίλιππου Συρίγου, ήταν επίσημος καλεσμένος του “Cash Or Trash”.

Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, παρουσίασε ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ελληνικού Μπάσκετ. Το όνομα του Νίκου Γκάλη, του ανθρώπου που έφερε τόσα ρεκόρ στο ελληνικό μπάσκετ, ηχεί επικά και στα δύο δωμάτια του Cash Or Trash, με το νούμερο 4 να δεσπόζει επάνω στη φανέλα του.

«Το γήπεδο ήταν πάντα για μένα στην παιδική ηλικία τουλάχιστον μία παιδική χαρά, ένα γιγαντιαίο λούνα παρκ. Εκείνη η βραδιά όμως ήταν ξεχωριστή, διότι με τι θα μπορούσε να συγκριθεί το γεγονός πως λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού ήμουν εκεί δίπλα δίπλα με τον Γκάλη, με τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Φάνη, τον Φασούλα και τους υπόλοιπους. Να μου έδινες ένα τεράστιο ζαχαρωτό δε θα μπορούσε να κερδίσει εκείνη την ανάμνηση», είπε αρχικά ο Γιώργος Συρίγος.

Και πρόσθεσε: «Μου έκαναν την τιμή οι άνθρωποι της οικογένειας του Νίκου Γκάλη να εκπροσωπήσω όλους αυτούς στην ωραία σας εκπομπή. Τα χρήματα θα δοθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος μετά από δυσκολία εκτίμησε τη φανέλα του Νίκου Γκάλη: «Είναι ανεκτίμητη, εδώ όμως θα ορίσουμε μία εκτίμηση, η οποία δεν έχει να κάνει με την τελική τιμή πώλησης, απλά δίνουμε μία άποψη, ένα στίγμα. Η εκτίμηση μου είναι 2000 ευρώ».

Τελικά, η φανέλα με το νούμερο 4 και την υπογραφή του Νίκου Γκάλη αγοράστηκε στο ποσό των 1.000 ευρώ, με τα χρήματα να δωρίζονται στο “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Δείτε το βίντεο