MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η φανέλα του Νίκου Γκάλη στο “Cash or Trash” – Το ποσό με το οποίο αγοράστηκε

|
THESTIVAL TEAM

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του σπουδαίου αθλητικογράφου Φίλιππου Συρίγου, ήταν επίσημος καλεσμένος του “Cash Or Trash”.

Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, παρουσίασε ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ελληνικού Μπάσκετ. Το όνομα του Νίκου Γκάλη, του ανθρώπου που έφερε τόσα ρεκόρ στο ελληνικό μπάσκετ, ηχεί επικά και στα δύο δωμάτια του Cash Or Trash, με το νούμερο 4 να δεσπόζει επάνω στη φανέλα του.

«Το γήπεδο ήταν πάντα για μένα στην παιδική ηλικία τουλάχιστον μία παιδική χαρά, ένα γιγαντιαίο λούνα παρκ. Εκείνη η βραδιά όμως ήταν ξεχωριστή, διότι με τι θα μπορούσε να συγκριθεί το γεγονός πως λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού ήμουν εκεί δίπλα δίπλα με τον Γκάλη, με τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Φάνη, τον Φασούλα και τους υπόλοιπους. Να μου έδινες ένα τεράστιο ζαχαρωτό δε θα μπορούσε να κερδίσει εκείνη την ανάμνηση», είπε αρχικά ο Γιώργος Συρίγος.

Και πρόσθεσε: «Μου έκαναν την τιμή οι άνθρωποι της οικογένειας του Νίκου Γκάλη να εκπροσωπήσω όλους αυτούς στην ωραία σας εκπομπή. Τα χρήματα θα δοθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος μετά από δυσκολία εκτίμησε τη φανέλα του Νίκου Γκάλη: «Είναι ανεκτίμητη, εδώ όμως θα ορίσουμε μία εκτίμηση, η οποία δεν έχει να κάνει με την τελική τιμή πώλησης, απλά δίνουμε μία άποψη, ένα στίγμα. Η εκτίμηση μου είναι 2000 ευρώ».

Τελικά, η φανέλα με το νούμερο 4 και την υπογραφή του Νίκου Γκάλη αγοράστηκε στο ποσό των 1.000 ευρώ, με τα χρήματα να δωρίζονται στο “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Δείτε το βίντεο

Cash or Trash Νίκος Γκάλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηρακλής: Η αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Δρυμιώτης για απουσίες στην κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 11χρονο αγόρι έπειτα από ατύχημα με πατίνι στο Ηράκλειο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος – Στους 11 οι κρατούμενοι για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Νέο rapid test μπορεί να ανιχνεύει σε 15 λεπτά σήψη και μηνιγγίτιδα στα παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι προφυλακίσεις επιβεβαιώνουν την Ελληνική Λύση ότι η ΝΔ εξασφάλιζε “ασυλία” στους εμπλεκομένους