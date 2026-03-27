Η εξομολόγηση της Ελίνας Παπίλα: “Αλήθεια, εάν δεν υπάρχει γυρισμός, θέλω να φύγω”

Σε μια βαθιά προσωπική και φορτισμένη εξομολόγηση προχώρησε η Ελίνα Παπίλα, με αφορμή την υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο, η οποία συγκλόνισε το κοινό τις τελευταίες ημέρες, επιλέγοντας να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω ευθανασίας.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά στον αέρα της εκπομπής Real View, εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για ένα ζήτημα που συνεχίζει να διχάζει.

Η Ελίνα Παπίλα εμφανίστηκε προβληματισμένη, τονίζοντας τη δυσκολία να τοποθετηθεί κανείς ξεκάθαρα. «Οι σκέψεις μου είναι μπερδεμένες. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν είναι ναι ή όχι, δεν είναι άσπρο-μαύρο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη υπόθεση την άγγιξε βαθιά, κυρίως λόγω του πόνου που βίωνε η νεαρή γυναίκα.

Στην τοποθέτησή της, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στα λόγια του Μητροπολίτης Ισπανίας, επισημαίνοντας ότι προσέγγισε το θέμα με ανθρωπιά. «Μίλησε πολύ γλυκά. Είπε ότι ο Θεός δίνει και παίρνει τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα στάθηκε και στο ανθρώπινο κομμάτι, ότι το κορίτσι υπέφερε πολύ», σημείωσε.

Η Ελίνα Παπίλα δεν δίστασε να μοιραστεί και μια προσωπική σκέψη που, όπως αποκάλυψε, την απασχολεί εδώ και καιρό. «Αν το σκεφτώ για μένα… δεν θέλω να γίνω βάρος σε κανέναν. Αν δεν υπάρχει γυρισμός, θέλω να φύγω», είπε, προκαλώντας έντονη συγκίνηση.