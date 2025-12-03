MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η ΕΣΗΕΜ-Θ διαμαρτύρεται για την αιφνιδιαστική παύση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 από τα καθήκοντά της

Φωτογραφία: povstudio.gr
|
THESTIVAL TEAM

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας και Θράκης για την αιφνιδιαστική παύση της γενικής διευθύντριας της ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα από τα καθήκοντά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ αναφέρει: “Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την ενέργεια της ΕΡΤ ΑΕ να παύσει εσπευσμένα και αιφνιδιαστικά τη συνάδελφο Σύνθια Σάπικα από τα καθήκοντά της ως γενικής διευθύντριας της ΕΡΤ3.

Η ασαφής και ανεπαρκής τεκμηρίωση της απόφασης από τη διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ και το γεγονός ότι αυτή λαμβάνεται λίγο καιρό μετά τον απαξιωτικό για την ΕΡΤ3 αποκλεισμό δημοσιογράφου της από τη μετάδοση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, προκαλούν ερωτήματα.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ στηρίζει τη δημοσιογράφο-μέλος της, που πλήττεται ηθικά και επαγγελματικά, και καλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ να ανακαλέσει την απόφασή της, με την οποία για μιαν ακόμη φορά δείχνει ότι αντιμετωπίζει την ΕΡΤ3 ως πεδίο άσκησης της εξουσίας της.

ΕΡΤ ΕΡΤ3 ΕΣΗΕΜ-Θ ΕΣΗΕΜΘ Σύνθια Σάπικα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ελλ. Λύση: Προειδοποιούμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα Ιωάννινα και η Ήπειρος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μητσοτάκης για αγρότες: Κατανοώ τη δυσαρέσκειά τους αλλά οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Φέτος θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βελόπουλος: Οι αγρότες δεν είναι ούτε φραπέδες, ούτε χασάπηδες