Η ΕΣΗΕΜ-Θ διαμαρτύρεται για την αιφνιδιαστική παύση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 από τα καθήκοντά της

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας και Θράκης για την αιφνιδιαστική παύση της γενικής διευθύντριας της ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα από τα καθήκοντά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ αναφέρει: “Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την ενέργεια της ΕΡΤ ΑΕ να παύσει εσπευσμένα και αιφνιδιαστικά τη συνάδελφο Σύνθια Σάπικα από τα καθήκοντά της ως γενικής διευθύντριας της ΕΡΤ3.

Η ασαφής και ανεπαρκής τεκμηρίωση της απόφασης από τη διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ και το γεγονός ότι αυτή λαμβάνεται λίγο καιρό μετά τον απαξιωτικό για την ΕΡΤ3 αποκλεισμό δημοσιογράφου της από τη μετάδοση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, προκαλούν ερωτήματα.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ στηρίζει τη δημοσιογράφο-μέλος της, που πλήττεται ηθικά και επαγγελματικά, και καλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ να ανακαλέσει την απόφασή της, με την οποία για μιαν ακόμη φορά δείχνει ότι αντιμετωπίζει την ΕΡΤ3 ως πεδίο άσκησης της εξουσίας της.