Η επίσημη ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το Star σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή “Cash or Trash”, η οποία μεταδίδεται από τον σταθμό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Star, o τηλεοπτικός σταθμός παρακολουθεί τις εξελίξεις σύλληψης τους Γιώργου Τσαγκαράκη, διευκρυνίζοντας πως ο ίδιος δε διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής, Green Pixel Productions.

Τονίζεται, μάλιστα, πως τα επεισόδια του “Cash or Trash” που μεταδίδονται και στα οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι μαγνητοσκοπημένα, όπως και ότι έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής.

Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού:
Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής “Cash or Trash” διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής.

