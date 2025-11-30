Η Ελλάδα ψηφίζει – Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έστειλαν μήνυμα στον ανταγωνισμό: “Είμαστε large”

Με ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής “Η Ελλάδα ψηφίζει” εμφανίστηκαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το απόγευμα της Κυριακής, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Με αφορμή μια ερώτηση, οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές προχώρησαν σε μια ιδιαίτερη αναφορά στον ανταγωνισμό που βιώνουν καθημερινά στην πρωινή ζώνη, κάνοντας ειδική μνεία στη Φαίη Σκορδά.

“Η καλύτερη παρουσιάστρια με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη είναι… η Σίσσυ Χρηστίδου, η Φαίη Σκορδά ή η Κατερίνα Καραβάτου” ήταν η ερώτηση με τον Χρήστο Κούτρα να τονίζει τα εξής, μεταξύ άλλων, για την παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Μεγάλου Καναλιού.

“Η Φαίη μας, η Φαίη Σκορδά, γεια σου Φαίη, είναι γεννημένη στο Κιλκίς και όχι στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη όμως σπούδασε, έκανε καριέρα και τα λοιπά. Είχε κάνει καριέρα στη Θεσσαλονίκη και μετά ήρθε εδώ και τα σάρωσε όλα. Κάθε μέρα στο Buongiorno”.

“Βάζουμε και τους αντιπάλους μας, πρέπει να είμαστε large εμείς” διευκρίνισε ο παρουσιαστής στον συνάδελφο του για να συμφωνήσει ο Γιάννης Ντσούνος τονίζοντας πως “βέβαια, εμείς είμαστε large”.

Για την… ιστορία, δε, το κοινό ψήφισε την Φαίη Σκορδά με ποσοστό 52% ως την πλέον αγαπημένη παρουσιάστρια από τη Θεσσαλονίκη, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Η Ελλάδα ψηφίζει” το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.