Η απρόσμενη ατάκα του Κώστα Τσουρού στον “αέρα” της εκπομπής “Το’Χουμε!”: Είστε και οι 4 εδώ, καλά πάμε

THESTIVAL TEAM

Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το’Χουμε!», καθώς μετά από πολλές αλλαγές και αρκετές αποχωρήσεις από την ομάδα του. Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ ωστόσο, προσπαθεί να μένει αισιόδοξος, ενώ δεν διστάζει να… αυτοσαρκάζεται στον «αέρα» της εκπομπής.

Υπενθυμίζεται πως, μετά την αποχώρηση της Άννας Κανδύλη στον «αέρα» της εκπομπής την περασμένη Παρασκευή (7/11), ακολούθησε και η αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη και του Στέργιου Σαμαρτζή. Ο Κώστας Τσουρός μάλιστα, έκανε και την σχετική ανακοίνωση κατά την διάρκεια της εκπομπής για τους συνεργάτες του.

Ο Κώστας Τσουρός σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, πέταξε την δική του ατάκα και με χιουμοριστικό τρόπο είπε κατά την έναρξη της εκπομπής: «Καλησπέρα και σήμερα εδώ στο “Το’Χουμε!”. Τι κάνετε παιδιά πώς είστε; Είστε και οι τέσσερις εδώ σήμερα βλέπω, πολύ καλά πάμε. Ήρθατε και μια χαρά θα συνεχίσουμε όλοι μαζί» είπε ο παρουσιαστής με το πάνελ της εκπομπής να ξεσπά σε γέλια.

Δείτε το βίντεο:

Κώστας Τσουρός

