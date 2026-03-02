Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στο Κοινωνία Ώρα MEGA: “Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο, να είμαι στην εκπομπή ή στο σπίτι”

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε, το πρωί της Δευτέρας (2/3) στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA». Η δημοσιογράφος του MEGA καλημέρισε τους τηλεθεατές στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, μετά την ίωση που την ταλαιπώρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Πρωινό Δευτέρας, καλό μήνα να ‘χουμε. Δεν φαίνεται να ‘ναι καλός ο μήνας, αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατήσουμε τα ωραία της ημέρας… Το βλέπετε το ελαφάκι που έχει έρθει», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Επέστρεψα! Καλημέρα! Δεν ξέρω τι, να σας πω την αλήθεια… Ποια; Λέω δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Να κάθομαι στο σπίτι ή να είμαι στην εκπομπή πρωί πρωί.

Παιδιά, είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι και άμα τα μωρά είναι άρρωστα, είναι δύσκολο. Παιδιά, υγεία να έχουμε, πάνω από όλα και ειρήνη, γιατί δεν βλέπω…», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.