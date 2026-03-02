MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στο Κοινωνία Ώρα MEGA: “Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο, να είμαι στην εκπομπή ή στο σπίτι”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε, το πρωί της Δευτέρας (2/3) στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA». Η δημοσιογράφος του MEGA καλημέρισε τους τηλεθεατές στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, μετά την ίωση που την ταλαιπώρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Πρωινό Δευτέρας, καλό μήνα να ‘χουμε. Δεν φαίνεται να ‘ναι καλός ο μήνας, αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατήσουμε τα ωραία της ημέρας… Το βλέπετε το ελαφάκι που έχει έρθει», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Επέστρεψα! Καλημέρα! Δεν ξέρω τι, να σας πω την αλήθεια… Ποια; Λέω δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Να κάθομαι στο σπίτι ή να είμαι στην εκπομπή πρωί πρωί.

Παιδιά, είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι και άμα τα μωρά είναι άρρωστα, είναι δύσκολο. Παιδιά, υγεία να έχουμε, πάνω από όλα και ειρήνη, γιατί δεν βλέπω…», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

Ανθή Βούλγαρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Η Αθηνά Αηδονά στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 69χρονου από συγχωριανό του στην Ξάνθη

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ για Ιράν: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 ηγέτες νεκροί με μία μόνο επίθεση

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – “Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν γίνει οριστικό βάραθρο”

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Δασμοί Τραμπ: Το νέο τοπίο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και οι ανησυχίες της ΕΕ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για τα παιδιά μου, παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν