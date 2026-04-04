Η Αναστασία Γιάμαλη ξέσπασε άγρια κατά του Καραμανλή: “Αν ντρεπόταν, θα είχε παραιτηθεί, αλλά δεν ντρέπεται”

Δριμεία ήταν η κριτική που άσκησε η Αναστασία Γιάμαλη προς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, μέσα από την εκπομπή της το απόγευμα του Σαββάτου (04/04).

Η δημοσιογράφος του MEGA σχολίασε την απόφαση του πρώην υπουργού Μεταφορών, που εμπλέκεται εκτός από το δυστύχημα των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην παραιτηθεί από βουλευτής αλλά να ολοκληρώσει τη θητεία του.

«Εδώ είναι ο ορισμός του “τα δικά μας παιδιά”. Και εγώ θέλω να επιμείνω και να το θυμίσω, το 2019 όταν η Νέα Δημοκρατία βγήκε με σημαία την αριστεία, τους μπλε φακέλους και την τεχνοκρατική επάρκεια, μας έλεγε ότι αυτά δεν θα γίνονται και θα μπει τέλος στο πελατειακό κράτος. Επτά χρόνια μετά, έχουμε αυτά. Ξέφυγε; Πώς ξέφυγε; Είκοσι βουλευτές είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και αναφέρονται και προσπαθούνε τώρα να μας πουν ότι υπάρχει καλό και κακό ρουσφέτι να τα διαχωρίσουμε;», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Πάμε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τι να πει εδώ κανείς; Πώς το είχε πει; “Είναι ντροπή και ντρέπομαι” όταν τον είχε ρωτήσει ο Μεϊκόπουλος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Αυτό είναι ντροπή! Αλλά δεν ντρέπεται. Γιατί αν ντρεπόταν ο κύριος Καραμανλής, θα είχε παραιτηθεί. Όπως θα είχε και την ευθιξία να μην ξαναείναι υποψήφιος, με δεδομένο ότι επί των ημερών του, επί της υπουργίας του, είχαμε την τραγωδία στα Τέμπη», συνέχισε με αιχμηρότητα η δημοσιογράφος.

«Όχι μόνο ξανακατέβηκε υποψήφιος, αλλά τώρα μας λέει για να του πούμε μπράβο, ότι εντάξει, δεν θα ξαναείναι υποψήφιος, αλλά θα ολοκληρώσει τη θητεία του. Και ότι δεν είναι αυτοσκοπός… αυτό δεν είπε; Ότι δεν είναι αυτοσκοπός η ενασχόληση με την πολιτική. Ούτε το κόμμα του δεν θέλει να προστατεύσει», σημείωσε η Αναστασία Γιάμαλη μέσα από την εκπομπή της.

«Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να έχουν τέτοια ιδιοκτησιακή αντίληψη της έδρας και της πολιτικής. Είναι αχθοφόρος βαρέως ονόματος ο κύριος Καραμανλής. Αλλά εδώ, νισάφι. Νισάφι! Δεν είναι δυνατόν. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να ελέγχεσαι για τα Τέμπη και να μην κάθεται κανείς πολιτικός στο σκαμνί αυτής της δίκης, θα πάει σε άλλη οδό με βάση το άρθρο 86, και να παραιτείσαι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά», κατέληξε στο σχόλιό της η Αναστασία Γιάμαλη για τον Σερραίο πρώην υπουργό.

