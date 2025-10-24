Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ζήτησα συγνώμη τότε από τον Γιώργο Λιάγκα, είχα θυμώσει όμως πολύ

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όταν συνάντησε την Μαρια Σολωμού στο νέο επεισόδιο του vidcast που εκείνη παρουσιάζει στο Youtube. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο επιτυχημένος παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην απόφαση να μην παραχωρεί δηλώσεις σε δημοσιογράφους μέχρι πρότινος εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο και την πήρε στο πρόσφατο παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τόνισε αρχικά πως “στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τα παιδιά που περιμένουν έξω από το ραδιόφωνο. Επειδή είμαι ρεπόρτερ του δρόμου και το μικρόφωνο δεν έχει φύγει από το χέρι μου, στεναχωριέμαι. Πραγματικά, τώρα, κάνει κρύο, τους λέω “μπείτε μέσα” και δεν μπαίνουν. Βροχή, κρύο, έρχονται κάτι χειμωνιάτικες μέρες και τους βλέπω από κάτω. Δεν είναι δυνατόν, λέω”.

“Μιλάω, αν και μου κάνει κακό. Έφτασε στο σημείο κάποια στιγμή να μου πει άνθρωπος από εκπομπή “Γρηγόρη, σταμάτα γιατί αρχίζει να σου κάνει κακό το ότι κάθε μέρα δίνεις μια δήλωση και κάνεις αυτό το πράγμα”. Το είχα σταματήσει, όμως, γιατί μου είπαν ψέματα. Ήρθε κάποιος και μου είπε ψέματα, ότι ο Λιάγκας είπε κάτι για μένα ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε πει, δεν ήταν αρνητικό. Εγώ αμέσως φούντωσα, αντέδρασα και όταν είδα τι είπε, δεν είχε καμία σχέση για το συγκεκριμένο θέμα”.

“Πάνω στη φάση που είσαι το πρωί, έχεις ξυπνήσει στις 5, αν δεν έχεις κοιμηθεί και το βράδυ, έχεις τελειώσει το ραδιόφωνο και σου λέει ένας… “είπε η Σολωμού αυτό”, αναρωτιέσαι τι και γιατί το είπε. Λες όμως μετά, τι είπε η κοπέλα; Να δω πρώτα και μετά να αντιδράσω έτσι; Οπότε βγήκα και ζήτησα συγνώμη τότε και από τον Λιάγκα. Είχα θυμώσει όμως τόσο πολύ που δεν μιλούσα για 4 – 5 μήνες” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη νέα διαδικτυακή του συνέντευξη.