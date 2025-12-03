MENOY

MEDIA NEWS

Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτειά του: Μου τα έδωσαν χωρίς συνταγή και οδηγήθηκα σε άσχημα αποτελέσματα

THESTIVAL TEAM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στη συζήτησή του με τον Θεμιστοκλή Τσίτσο στο «The 2Night Show», αποκάλυψε ότι βίωσε σοβαρές παρενέργειες από φάρμακα αδυνατίσματος που έλαβε χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, με αφορμή τον καλεσμένο φαρμακοποιό που έχει σαρώσει τα social media, περιέγραψε πώς «έφτασε να τρελαθεί», καταγγέλλοντας το ελληνικό φαινόμενο της «αυτοσχέδιας ιατρικής» μεταξύ φίλων.

«Έχω περάσει μια δύσκολη φάση, και το έχω πει δημοσίως, με φάρμακα που μου έδωσαν χωρίς συνταγή γιατρού για το αδυνάτισμα. Λίγο αργότερα διάβασα τι έγραφε μέσα και τι μπορούσε να μου συμβεί. Και μου συνέβησαν. Κόντεψα να τρελαθώ. Ειλικρινά, κόντεψα να με τρελάνουνε. Τα πήρα χωρίς ιατρική αγωγή, με τη λογική “μην το πεις σε κανέναν, πάρ’ το, θα σου κόψει την όρεξη”. Οδηγήθηκα σε πολύ άσχημα αποτελέσματα.

Υπάρχει και αυτή η γνωστή ιστορία του “εγώ είμαι ο γιατρός του φίλου μου”. Πονάει το κεφάλι μου; Πάρε αυτά. Τα πήρα χθες. Δεν υπάρχει αυτό το φάρμακο; Κι έρχεται και ο άλλος: “Όχι, μην του πάρεις αυτά, έχω εγώ ένα καινούργιο που πήρα προχθές”. Είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. “Πάρε, πάρε το χάπι που πήρα εγώ”», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καταγγέλλοντας αυτό το «φαινόμενο».

Με τον Θεμιστοκλή Τσίτσο να παίρνει θέση: «Προσπαθώ πάρα πολύ μέσα από τα βίντεο μου να το σπάσω αυτό το πράγμα. Το “μου το ’πε η θεία μου, μου το ’πε ο φίλος μου” ή το να βλέπεις κάποιον influencer να προτείνει κάτι χωρίς background ή για βιοποριστικούς λόγους. Προσπαθώ να το καταρρίψω. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπαμε, αλλά θέλει προσοχή, θέλει καθοδήγηση ιατρική και θέλει μια σωστή μέθοδο».

