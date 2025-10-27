MENOY

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ελένη Μενεγάκη: “Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα έρθει στην εκπομπή ή όχι”

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή “Τετ Α Τετ” με τον Τάσος Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη, την οποία είχε καλέσει αρκετές φορές στο παρελθόν στο “The 2Night Show”, λέγοντας:

«Η Ελένη Μενεγάκη έβγαινε επί χρόνια στον Θέμο Αναστασιάδη, από τότε δεν ξανάδωσε (συνέντευξη). Εγώ το ζήτησα να έρθει στην εκπομπή πιο πολύ φιλικά, επειδή με την Ελένη γνωριζόμαστε και υπήρχε μια αίσθηση συμπάθειας. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα έρθει στην εκπομπή ή όχι».

Δείτε το βίντεο μετά το 9ο λεπτό:

