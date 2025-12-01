Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ανέστη Ευαγγελόπουλο: Δεν το ξέρω το παιδί αλλά αν στα 52 μου με θεωρεί γέρο, αυτό είναι στενάχωρο

Στις πρόσφατες δηλώσεις του Ανέστη Ευαγγελόπουλου περί “γεροντολαγνείας στην ελληνική τηλεόραση” απαντά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Τα τηλεοπτικά συνεργεία τον εντόπισαν στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή του από ταξίδι στην Κύπρο, όπου του ζήτησαν να σχολιάσει όσα ειπώθηκαν.

«Το αποτέλεσμα στο RoadShow είναι θετικό, αν και δεν είναι όπως πέρσι. Φέτος ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Πέρσι είχε βγει πρώτο σε τηλεθέαση, κέρδισε τα πάντα, φέτος απέναντι από το GNTM που κάνει 110.000 ευρώ το επεισόδιο και εμάς 20.000 ευρώ ή το Voice που επίσης κοστίζει όσο το GNTM… όταν βρίσκεσαι απέναντι από τέτοια μεγαθήρια, και μόνο που κλείνεις με περίπου ένα 11% για μένα είναι πολύ ευχάριστο», αναφέρει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας πως η ταξιδιωτική του εκπομπή έχει ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν.

«Δεν το γνωρίζω το παιδί, του εύχομαι καλή επιτυχία. Αν εγώ στα 52 μου θεωρούμαι γέρος, τότε αυτό είναι στενάχωρο. Είναι λίγο άδικο για το 50, εγώ “γέρο” δεν λέω ούτε έναν άνθρωπο 70 χρονών», απαντά ο παρουσιαστής στα σχόλια που άκουσε πρόσφατα.

«Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να στεναχωριέται το παιδί, να θέλει να κάνει πράγματα ή να μην του πηγαίνουν καλεσμένοι. Εγώ όσο είμαι στην τηλεόραση δεν στηρίζω τα vidcast, εκτιμώ την προσπάθειά τους. Πάρα πολλοί θέλουν να βγουν στην τηλεόραση και όσοι είναι στην τηλεόραση θέλουν να κάνουν και επιτυχία στο διαδίκτυο», συνεχίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Εγώ πάντα σιχαινόμουν το infotainment, ήθελα να ξέρω πάντα τι θα δω σε μία εκπομπή. Εμένα η ψυχολογία μου, ακόμα και στο ραδιόφωνο, όταν ασχοληθώ με κάτι τόσο σοβαρό, μου χαλάει η διάθεση και δεν μπορώ να κάνω πλάκα», ξεκαθαρίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.