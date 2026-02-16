Good Job Nicky: Αυτό είναι το μήνυμα που του έστειλε ο Γιάννης Πάριος

Ο Good Job Nicky έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για τα προβλήματα ήχου που σημειώθηκαν στη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στο μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του.

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας», είπε αρχικά ο Good Job Nicky.

Ο Good Job Nicky αποκάλυψε και το μήνυμα που του έστειλε ο Γιάννης Πάριος: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… αγέρα μου, αγάπη μου, dna μου».