GNTM: “Πάγωσαν” με το ατύχημα της Ειρήνης – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η Ειρήνη έκλεψε την παράσταση στην τελευταία δοκιμασία φωτογράφισης του GNTM, καθώς εντυπωσίασε κριτές και λοιπούς διαγωνιζόμενους.

Ωστόσο, η στιγμή αυτή σκιάστηκε από ένα ατύχημα που ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό.

Καθώς προσπαθούσε να δημιουργήσει εντυπωσιακές λήψεις ανεβαίνοντας στην καρέκλα, έχασε την ισορροπία της και έπεσε άσχημα στο έδαφος με δύναμη. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά και οι γύρω της να σπεύσουν να τη βοηθήσουν.

Η ίδια ωστόσο διατήρησε την ψυχραιμία της και σηκώθηκε γρήγορα, διαβεβαίωσε ότι ήταν καλά και κέρδισε το χειροκρότημα των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων.

Μετά το τέλος της φωτογράφισης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την συνόδευσε και η ιατρική ομάδα του GNTM την εξέτασε για να επιβεβαιώσει ότι όλα ήταν εντάξει.

