GNTM: Ο Νάρκισσος κέρδισε το challenge styling και πασαρέλας

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εισέβαλλαν στο σπίτι φορτωμένες ρούχα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μικρού, αλλά απαιτητικού challenge, εμπνευσμένο από το εμβληματικό «Style on a Rush».

Η δοκιμασία έφερε τα μοντέλα αντιμέτωπα με τον χρόνο, το στιλ και την αντοχή, αφού καλούνται να περπατήσουν με outfit, που έχουν εμπνευστεί οι ίδιοι, πάνω σε κυλιόμενους διαδρόμους.

Οι διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες και το αποτέλεσμα είναι μια θεαματική μάχη γεμάτη μοντελικό attitude, ανάμεσα στον Νάρκισσο και τη Γιασμίν Φράι, με τον πρώτο να παραλαμβάνει τον φάκελο με τα 300 ευρώ.

Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε χαρακτηριστικά κατά την ανακοίνωση του νικητή της δοκιμασίας: «Νομίζω είναι ξεκάθαρος ο νικητής. Νάρκισσε συγχαρητήρια».

