GNTM – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο: Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο

|
THESTIVAL TEAM

Στη συνέχεια του αποψινού επεισοδίου του GNTM, τα μοντέλα μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Goethe Institut, για την τρίτη Δοκιμασία Αποχώρησης του διαγωνισμού. Εκεί, θα έπρεπε να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls, εμπνευσμένα από την πολυτελή αισθητική της Gucci και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας σε ένα concept με έντονα στοιχεία έκφρασης και θεατρικότητας.

Ο Νάρκισσος ξεκίνησε το concept με την Ζενεβιέβ Μαζαρί να εκρήγνυται από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το σύνολο της φωτογράφισης. Αρχικά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί του έκανε παρατήρηση. «Νάρκισσε θέλεις να γίνεις λίγο το concept και να βγεις από τον Νάρκισσο και να δείξεις και λίγο ρούχα;».

Ενώ, λίγο αργότερα σχολίασε σε έξαλλη κατάσταση. «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο. Δεν ξέρω κανέναν διευθυντή, δεν είχα στο σχολείο… Τι είναι αυτό το πελεκάνος;»

Πηγή: zappit.gr

