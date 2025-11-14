Γιώργος Παπαδάκης για νέο Καλημέρα Ελλάδα: “Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό”

Συντονιστής σε πάνελ για την παιδική κακοποίηση ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (13/11) ο Γιώργος Παπαδάκης και ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη φετινή, διαφορετική και πρωτόγνωρη για τον ίδιο σεζόν, αφού μετά από 33 χρόνια βρέθηκε εκτός πλατό, μετά την αποχώρησή του από το “τιμόνι” του “Καλημέρα Ελλάδα”.

«Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξύπναγα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκπομπές. Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Σε ερώτηση για τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που ανέλαβαν τη σκυτάλη της εκπομπής που ο ίδιος παρουσίαζε για 33 χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης απάντησε:

«Είναι ένα από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό. Περήφανα είναι τα παιδιά γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Ουδείς αναντικατάστατος , δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες προγραμμάτων στην τηλεόραση. Είμαστε πρόσωπα περαστικά».