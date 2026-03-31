Γιώργος Μουκίδης: Θα έδερνα αυτόν που μιμήθηκε τον Βασίλη Καρρά στο βουλγαρικό Your Face Sounds Familiar

Αντίθετος με τη μίμηση του Βασίλης Καρράς στη βουλγαρική εκδοχή του Your Face Sounds Familiar εμφανίστηκε ο Γιώργος Μουκίδης. Ο συνθέτης υποστήριξε πως κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο ίδιος θα αντιδρούσε έντονα απέναντι στον παίκτη που προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια.

«Χάλια. Εγώ θα τον κατέβαζα κάτω και θα τον έδερνα. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μουκίδης στην κάμερα της εκπομπής «BreakFast@Star», την Τρίτη 31 Μαρτίου, αναφερόμενος στον παίκτη που μιμήθηκε τον αείμνηστο τραγουδιστή.

Μεταξύ άλλων, ο συνθέτης έκανε το δικό του σχόλιο για τον Ακύλα και το Ferto, ξεκαθαρίζοντας πως δεν του αρέσει το κομμάτι με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Παρόλα αυτά, θεωρεί πως ο νεαρός τραγουδιστής έχει μια πολύ δυναμική παρουσία και ότι θα μπορούσε να χαρίσει μέχρι και την πρώτη θέση στη χώρα.

«Το κομμάτι δεν μου αρέσει. Αυτός όμως είναι πολύ καλός. Το παίρνει μόνος του το έργο. Όλοι οι άλλοι, που θέλουν να μπουν στη θέση του, πέστε κάτω και πορευτείτε. Γιατί αυτό που κάνει, έχει μια μοναδικότητα. Δεν έχει κόμπλεξ καθόλου. Απλά αυτό που κάνει είναι ο εαυτός του. Και το κάνει πολύ χαριτωμένα. Το τραγούδι, εντάξει, είναι για να κλαίμε… Του χρόνου, αν ο Ακύλας βγει πρώτος, θα γεμίσουμε “Ακυλάκια”. Θα γίνει πρότυπο», σχολίασε.