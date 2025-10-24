MENOY

Γιώργος Λιάγκας: Όσοι βγάζουν 800 ευρώ το μήνα συμπαρίστανται στην Ιωάννα Τούνη που βγάζει 2,5 εκατομμύρια

Με την Ιωάννα Τούνη και την ανάρτησή της για την ανθοδέσμη που παρέλαβε από τον σύντροφό της ασχολήθηκαν μεταξύ άλλων σήμερα, Παρασκευή (24/10), στο “Πρωινό”.

Βέβαια, όταν η Φαίη Φώτου είπε πως οι followers δηλώνουν στην influencer τη συμπαράστασή τους, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα.

«Ποια συμπαράστασή τους;», αναρωτήθηκε ο παρουσιαστής και η δημοσιογράφος εξήγησε: «Σου αξίζει να γελάς, να περνάς καλά, να έχεις έναν καλό άνθρωπο… Γιατί να θυμηθούμε ότι η Ιωάννα Τούνη είχε χτυπηθεί πάρα πολύ από τα social».

Τότε ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε τα εξής: «Όλοι αυτοί που τα γράφουν δεν έχουν χτυπηθεί από τη μοίρα; Μόνο η Ιωάννα Τούνη έχει χτυπηθεί που βγάζει και 2,5 εκ. το χρόνο και της συμπαρίστανται; Μπράβο της Τούνη, είναι πανέξυπνη και γατόνι και τους παίζει έτσι στα δάχτυλά της. Το ότι ο κόσμος που βγάζει 800 ευρώ το μήνα, τρελαίνεται με την “κακομοίρα” την Τούνη που βγάζει 2,5 εκ. το χρόνο -και τα δικαιούται και μπράβο της- και της συμπαρίστανται γιατί είχα λέει μαλ…ς στη ζωή μου και τώρα βρήκα το καλό και ο κόσμος ταυτίζεται, αυτό με ξεπερνά. Ο άλλος παίρνει 800 ευρώ και ταυτίζεται με την Τούνη που παίρνει 2,5 εκ.».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

