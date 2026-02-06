Γιώργος Λιάγκας: Οι Ισραηλινοί διαμαρτύρονται ότι η Evangelia αντέγραψε δικό τους τραγούδι, αφού δεν θα βγει καν αυτή

Τα βιντεάκια που ανάρτησαν από κοινού ο Ακύλας, ο Good Job Nicky και η Evangelia σχολίασε το πρωί της Παρασκευής (6/2) ο Γιώργος Λιάγκας.

Οι τρεις υποψήφιοι του φετινού ελληνικού τελικού για τη Eurovision έδειξαν στα social media στιγμιότυπα από τις πρόβες, όπου ερμηνεύουν και χορεύουν τα τραγούδια των άλλων. Στη συζήτηση για τη Eurovision, η εκπομπή αναφέρθηκε και στις καταγγελίες Ισραηλινών που υποστηρίζουν ότι το τραγούδι της Evangelia, «Παρέα», αποτελεί αντιγραφή του παραδοσιακού τους τραγουδιού Hava Nagila.

«Αυτό που είδα χθες είναι η παράδοση των όπλων από τον Good Job Nicky και την Evangelia που χορεύουν και τραγουδάνε όλοι το Ferto;», αναρωτήθηκε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και στη συνέχεια ανέφερε:

«Να πω κάτι; Θα παρεξηγηθούν οι άλλοι τώρα. Να πάνε να κάνουν τα backing vocals ο Good Job Nicky και η Evangelia στον Ακύλα και να πάνε όλοι μαζί με το Ferto. Η εκπομπή κάνει μία… πρόταση στην ΕΡΤ. Να παραιτηθούν όλοι, να μην γίνουν ημιτελικοί».

«Μηδενική αγωνία θα έχουν οι ημιτελικοί και ο τελικός. Η μόνη αγωνία θα είναι αν η Evangelia θα… αλλάξει όνομα, επειδή διαμαρτύρονται οι Ισραηλίτες. Δηλαδή τώρα… είναι φοβερό. Όλη η Ευρώπη τους βρίζει, δεν έχουν καταλάβει τίποτα και το πρόβλημά τους είναι ότι η Evangelia -που δεν θα βγει καν το τραγούδι της- έκλεψε το Hava Nagila και μοιάζει και το όνομά της. Είναι λέει και σοβαρό σάιτ αυτό στο Ισραήλ», κατέληξε στον σχολιασμό του ο Γιώργος Λιάγκας.