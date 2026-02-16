MENOY

MEDIA NEWS

Γιώργος Λιάγκας κόλαφος για Στέφανο Παπαδόπουλο: “Είναι θεόφαλτσος – Ξεφτιλίζει τον εαυτό του, δεν ντρέπεται καθόλου;”

THESTIVAL TEAM

Στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε σήμερα την έντονη ενόχλησή του προς τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Αφορμή στάθηκε η επιλογή του νεαρού καλλιτέχνη να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου.

«Μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει; Ότι έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους τραγουδιστές κι αν στο έκανε, στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης. Όμως, με αυτά που κάνεις άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε δεν πείθεις κανέναν πια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Επιλέγεις να πεις ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που υποτίθεται ότι σε έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου που τον βλέπεις με κυάλια σε επίπεδο καριέρας; Θες να σε αντιμετωπίσει η κοινή γνώμη σοβαρά;

Αν ήμουν ο Μαζωνάκης, θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι θεόφαλτσος και δεύτερον με έχει καταγγείλει και λέει τα τραγούδια μου; Δεν ντρέπεται καθόλου; Ξεφτιλίζει ο ίδιον τον εαυτό του.

Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι παρενοχληθήκατε σεξουαλικά; Μπορεί να παρενοχληθήκατε, αλλά με αυτή τη λογική, αδυνατίζετε τα επιχειρήματά σας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι ξεφτίλα αυτό! Ο κόσμος βλέπει και λέει τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά».

