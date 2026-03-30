Γιώργος Λιάγκας: Η Μαρινέλλα ήταν τυχερή, είχε τον θάνατο που της άρμοζε

Με ένα τραγούδι της Μαρινέλλας και τη δική του αναφορά στον θάνατό της ξεκίνησε την εκπομπή του το πρωί της Δευτέρας (30/03), ο Γιώργος Λιάγκας.

Αποτείνοντας έναν μικρό φόρο τιμής στη μνήμη της κορυφαίας ερμηνεύτριας, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μοιράστηκε τις σκέψεις του αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της θλιβερής είδησης.

«Καλημέρα. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που ουσιαστικά έκλεισε έτσι όπως θα επιθυμούσε η ίδια η Μαρινέλλα: στο απόγειο της καριέρας της, σε μία μαγική βραδιά στο Ηρώδειο, εκεί όπου έπαθε η γυναίκα το εγκεφαλικό και κατέρρευσε πάνω στη σκηνή, πάνω στο μεγαλείο της, την ώρα που έλεγε τα τραγούδια της και την αποθέωνε όλος ο κόσμος», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Αν μπορούσε να σχεδιάσει τον θάνατό της, έτσι θα ήθελε να πεθάνει η Μαρινέλλα: πάνω στη σκηνή και μάλιστα όχι πάνω σε οποιαδήποτε σκηνή αλλά στη σκηνή του Ηρωδείου, ενός από τα πιο εμβληματικά θέατρα του κόσμου, για το κλείσιμο μιας μαγικής ζωής. Η Μαρινέλλα ήταν τυχερή που είχε τον θάνατο που της άρμοζε», σημείωσε ο παρουσιαστής.

«Διαφωνώ σε πολλά με τον Λαζόπουλο αλλά άκουσα κάτι ωραίο που είπε χθες, ότι ουσιαστικά η Μαρινέλλα πέθανε τότε (στο Ηρώδειο) και ήθελε ενάμιση χρόνο να είναι κοντά στους δικούς της, να τη φροντίσουν και να έρθει όλη η οικογένεια δίπλα της και πέθανε ενάμιση χρόνο μετά. Χαρά είναι, γιατί ήταν πλήρης ημερών και πέθανε έτσι όπως ήθελε. Θα μείνει στο πάνθεον των πολύ σπουδαίων της Ελλάδας», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας για την αείμνηστη ερμηνεύτρια.