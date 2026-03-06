Γιώργος Λιάγκας: Η Ελένη Μενεγάκη και να μην έχει σκοπό να γυρίσει, δε θα πει ποτέ όχι, θα το αφήσει ανοιχτό

Την αντίδραση της Ελένης Μενεγάκη στην κάμερα του Breakfast@Star σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Ο παρουσιαστής εκτίμησε ότι η διάσημη παρουσιάστρια αποφεύγει συστηματικά να δίνει σαφείς απαντήσεις για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Τους δουλεύει όλους! Δεν υπάρχει. Με το χαμόγελο την έκοψε. Φεύγει κυριολεκτικά με το διαβατήριο και το εισιτήριο ανά χείρας. Τώρα ή πάει κάπου με τον Ματέο ή πάει στην κόρη της που σπουδάζει στο Εδιμβούργο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Και πρόσθεσε: «Η Ελένη Μενεγάκη, ακόμα και να μην το ‘χει ποτέ στο μυαλό της, δεν θα πει ποτέ “όχι” παιδιά. Θα τ’ αφήσει πάντα ανοιχτό. Ούτε “ναι” όμως θα πει. Γιατί να μην αφήσει και ένα ενδεχόμενο αν κάποιος θέλει να τα σκάσει και καλά κάνει, να την πάρει ή να μην την πάρει;».