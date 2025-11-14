Γιώργος Λιάγκας για Πάνο Ρούτσι: Η κατάντια είναι το σύμβολο ενός αγώνα να πηγαίνει στη Λουπέσκου

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του στον αέρα του «Πρωινού» την Παρασκευή, με αφορμή την επίσκεψη του Πάνου Ρούτσι στην υπνοθεραπεύτρια Άντζι Λουπέσκου. Ο παρουσιαστής έκανε λόγο για «αριστερούληδες που τον εκμεταλλεύονται», εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του.

«Αυτή είναι η κατάντια της χώρας μας. Ο Πάνος Ρούτσι, ένα σύμβολο της χώρας μας, είναι “φάρος” με αυτό που έκανε . Κάποιοι πήγαν να τον εκμεταλλευτούν. Πήγε σε εκπομπές συγκεκριμένων ανθρώπων, έδινε συνεντεύξεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους και χθες δεν ξέρω ποιος, τον άνθρωπο αυτόν τον πήγε στη Λουπέσκου.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε στα μαντζούνια ή στους μελλοντολόγους, αλλά ένα σύμβολο ενός αγώνα, κάποιος δεν του λέει μην πας στη Λουπέσκου; Αλήθεια τώρα; Όλοι εσείς οι αριστερούληδες, οι οποίοι πατρονάρατε το σύμβολο αυτό, τον αφήσατε να πάει στη Λουπέσκου ενώ του λέτε μην πας σε αυτόν τον δημοσιογράφο, δεν είναι δικός μας… Μην πας σε αυτή την εκπομπή, γιατί αυτός έχει πει και κάτι καλό για τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικός μας. Και τώρα τον αφήσατε να πάει στη Λουπέσκου;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

«Με τον τρόπο που χαράζετε για τα Τέμπη, εσείς οδηγείτε στην ατιμωρησία. Εσείς ευτελίζετε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Κάναμε lifestyle τα Τέμπη.

Η κατάντια είναι, το σύμβολο αυτό ενός αγώνα, να πηγαίνει στη Λουπέσκου και να του λέει ήταν γραφτό να φύγει ο γιος σου Εγώ νόμιζα όταν μου το είπαν χθες ότι είναι ΑΙ, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι κάποιος τρολάρει».

«Δεν έτρωγε επί 27 μέρες για να ξεθάψει το παιδί του και να μάθει, ακόμα δεν έχουν πάει στη Λάρισα να πουν τι θέλουν από την εκταφή. Έκανε απεργία πείνας, το εκμεταλλευτήκαμε πολιτικά, βάλαμε μέσα και Μπισμπίκη και Βανδή να το πασπαλίσουμε με αστερόσκονη… και αντί να δούμε στην Λάρισα τον κ. Ρούτσι να πούμε τι ακριβώς θέλουμε από την εκταφή αυτή… και δεν φταίει ο κ. Ρούτσι, ο κ. Ρούτσι είναι το θύμα, οι άλλοι οι αριστερούληδες τον εκμεταλλεύεστε… φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνει στην Λουπέσκου», είπε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας και κατέληξε:

«Ποιος ευτέλισε αυτόν τον αγώνα που δεν θα δούμε δικαίωση ποτέ σε αυτή τη χώρα; Ποιος προσφέρει μεγαλύτερες υπηρεσίες στον Μητσοτάκη σε αυτήν εδώ τη χώρα; Εγώ που τον έχω ξεσκίσει λέγοντας ότι ήταν ντροπή που έβαλε τον Καραμανλή για βουλευτή ή εσείς που στέλνετε σε δικές σας εκπομπές και αφήσατε τον κ. Ρούτσι να πάει στην Λουπέσκου; Για πείτε μου, ποιος σέβεται τους νεκρούς των Τεμπών και ποιος τους ξεφτιλίζει; Και ποιος βάζει την ταφόπλακα οριστικά επικοινωνιακά στο θέμα αυτό; Για πείτε μου»;