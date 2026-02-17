MENOY

Γιώργος Λιάγκας για Ναταλία Γερμανού: Έχει φτάσει στ’ αφτιά μου ότι πιέζει τους συνεργάτες της να αποδώσουν περισσότερο

THESTIVAL TEAM

Έναν ιδιαίτερο σχολιασμό για τη Ναταλία Γερμανού έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του την Τρίτη. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε φήμες που έχει ακούσει σχετικά με τις σχέσεις που έχει η παρουσιάστρια με τους συνεργάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής: «Υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία που αφορά στο κλίμα της εκπομπής. Υπάρχει μια παραφιλολογία για τις σχέσεις της Ναταλίας με τους συνεργάτες της, ότι φέτος υπάρχει μια μεγάλη ένταση. Έχει φτάσει και στα δικά μου αυτιά ότι η Ναταλία πιέζει τους συνεργάτες της να αποδώσουν περισσότερο. Ρωτώ εγώ: Πού είναι το κακό να πιέζεις τους συνεργάτες σου να αποδώσουν περισσότερο; Έχουμε ποινικοποιήσει και την πίεση.

Ήρθε στ’ αφτιά μου κι εμένα το Σαββατοκύριακο, ότι έγινε λέει μια μέρα, τσακώθηκε η Ναταλία, χτύπησε το χέρι. Και τι έγινε; Δεν κρίνεται η Ναταλία; Αν ο Alpha πιέζει τη Ναταλία και της λέει “η Καινούργιου κάνει 20% φέτος, εσύ κάνεις 12%”. Αν το κανάλι πιέζει τη Ναταλία, η Ναταλία θα πιέσει τους συνεργάτες της».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” αναμένονται πολλές αλλαγές για την επόμενη σεζόν, αλλαγές που θα αφορούν και σε πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

