Γιώργος Λιάγκας για Λάκη Λαζόπουλο: Να μπω σε μια λογική απάντησης σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω

Γιώργος Λιάγκας και Λάκης Λαζόπουλος βρίσκονται σε σύγκρουση, με τον καλλιτέχνη να παρουσιάζει μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το εξώδικο που του έστειλε ο παρουσιαστής πριν από λίγες μέρες και τον δημοσιογράφο να «σηκώνει το γάντι» το πρωί της Πέμπτης (13/11) μέσα από την εκπομπή του.

Ο Γιώργος Λιάγκας φρόντισε να μην αναφέρει το όνομα του ηθοποιού. Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε πει λίγες ώρες νωρίτερα πως δεν είναι δημοσιογράφος και δεν μεταδίδει ειδήσεις, αλλά σχολιάζει γεγονότα που ήδη έχουν παρουσιαστεί στα ΜΜΕ, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διαχωρίσει την θέση του.

Λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα από χθες το βράδυ… Εγώ πήγα θέατρο χθες, δεν έβλεπα τηλεόραση και μου στέλνατε μηνύματα για το αν θα απαντήσω, να βγω να απαντήσω κλπ…».

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Αν εδώ τώρα βλέπετε την εκπομπή για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε την, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε, γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια».

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε επίσης: «Εγώ θα σχολιάζω όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας, τι να κάνουμε τώρα…

Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές, θα πω κι εγώ την άποψή μου, αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε γι’ αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό. Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, αλλά και τα θετικά τους».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω, μακριά από εμένα αυτό».

